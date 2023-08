Garcia fa esperimenti

Non chiamatelo più il Napoli di Spalletti.

Questo è il nuovo Napoli. Il Napoli di Garcia.

Ha bisogno di tempo.

Al momento non ha una sua fisionomia chiara.

Work in progress.

Stile evolutivo.

Non ha il famelico appetito del Napoli Spallettiano, visto proprio col Sassuolo al Mapei Stadium, ha però, sviluppato una nuova maturità.

Maturità di gestione.

Sprecone ma per gusto di sperimentare.

Sprecone per desiderio di trovare un nuovo stile.

Garcia ci sta provando.

Ne ha bisogno più di tutti. Più dei calciatori.

Ha bisogno di dire ai suoi che un tempo è passato ed uno nuovo è subentrato.

Interscambio di attaccanti. Raspadori provato e riprovato con Osimhen sola garanzia.

Inamovibile.

Kvaratskhelia è un passo dietro fisicamente ma quando entra è fulmineo.

Work in progress.

Garcia fa progetti e sperimenta. Seconda giornata. Tentativi e verifiche.

La nuova fisionomia è in evoluzione.

Garcia è all’opera.

A breve arriva Sarri.

Zero punti in due gare.

Banco di prova.

