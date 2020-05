Garanzia Callejon, ma il testimone è già nelle mani di Politano

Negli ultimi sette anni di Napoli, la competitività ha avuto delle eccezioni. Da Rafa Benitez a Rino Gattuso, passando per Maurizio Sarri, nessuno di queste allenatori ha mai messo in discussione José Callejon. Per tutti è stato un inamovibile, un imprescindibile dal punto di vista tattico, con quel su e giù sulla fascia destra che soltanto uno con le sue caratteristiche ha sempre potuto garantire. Ebbene, proprio l’attaccante spagnolo potrebbe aver perso l’etichetta di insostituibile. Di certo, non per questioni tecnico-tattiche. Il problema è legato al suo futuro, alla certezza che questi che verranno saranno i suoi ultimi mesi con la maglietta del Napoli. A fine stagione, infatti, il contratto di Callejon scadrà e non si sono creati i presupposti per rinnovarlo. Da una parte la sua voglia di ritornare in Spagna, la sua terra; dall’altra la scelta di De Laurentiis e Giuntoli di guardare avanti considerato pure che il giocatore, quest’anno, compirà 33 anni.Potrebbe così nascere la concorrenza sulla fascia destra, ammesso che il campionato dovesse ripartire. Giuntoli ha anticipato tutti, prendendo a gennaio Matteo Politano dall’Inter. Una mossa studiata nei minimi particolari in modo da assicurare a Rino Gattuso la prosecuzione tecnica in quel ruolo. Giocatore di qualità, non si discute, ma resta da capire se potrà essere funzionale al progetto così come lo è stato Callejon nelle ultime sette stagioni. Prima che il Covid 19 imponesse lo stop del campionato, Politano ha avuto la possibilità di qualche apparizione.Qualcosa potrebbe cambiare, in ogni modo, nelle gerarchie di Gattuso, perché c’è la necessità di pensare al futuro e di cominciare a tracciare e linee guida del Napoli che verrà. Ecco perché Callejon potrebbe chiudere la sua avventura napoletana alternandosi con il compagno. L’allenatore vorrà provare Politano a tempo pieno, garantendogli anche quella continuità che non ha avuto da gennaio a marzo. Da quando s’è capito che lo spagnolo non avrebbe rinnovato, di lui non si è più parlato o, perlomeno, viene menzionato di tanto in tanto. In pratica, è come se appartenesse già al passato anche se, in caso di ripresa del campionato, il Napoli avrà ancora bisogno di lui, essendo ancora in gioco per Champions League, campionato (posto in Europa) e coppa Italia. E conoscendo la professionalità fin qui dimostrata da Callejon è improbabile che si tiri fuori.

fonte Gazzetta dello Sport