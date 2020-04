«Gambizzazione al Sud non fa notizia, a Ostia sì», Tg3 si scusa

«Ieri un nostro servizio nella edizione delle 14,20 sulla criminalità a Ostia si apriva con la affermazione: una gambizzazione a Napoli, Palermo o Reggio Calabria non farebbe notizia a Ostia invece sì. L’intento era di descrivere la penetrazione della criminalità organizzata in tutto il paese al di là degli stereotipi e dei pregiudizi su regioni o città più o meno minacciate. L’effetto è stato purtroppo il contrario, ce ne rendiamo conto molti cittadini si sono sentiti offesi e per questo ci scusiamo». Queste le scuse pronunciate dal Tg3 di questa sera in relazione al pezzo andato in onda ieri. fonte Il Roma