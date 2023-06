Galtier sarebbe un uomo giusto?

Pare che il popolo dei “ben informati” abbia scelto Galtier. Il popolo dei tecnici da bar sport.

Italia, patria di direttori tecnici ed allenatori.

Intanto, il mercato dei media vuole Galtier. Molto probabilmente perché il nome fa un buon rumore. Riempie i giornali, li fa vendere ed anima le trasmissioni tv.

Meglio scrivere di Galtier che di Italiano. Meglio “rincorrere” un uomo da Psg che da Fiorentina o Bologna.

Meglio chiacchierare di chi ha allenato Messi e Mbappé.

Certo occorre un uomo di spessore. Un uomo d’esperienza. Un uomo che sappia gestire uomini e situazioni di livello europeo ed a volte mondiale.

Galtier, a parte il nome, garantisce al Napoli 5.0 un nuovo futuro?

Un futuro attuale.

Più presente che futuro bisognerebbe dire.

Più oggi che domani mattina che nel primo pomeriggio.

De Laurentiis ripete che la situazione è nelle sue mani ed è sotto controllo. Il nuovo allenatore è attenzionato ed è in arrivo. Su questo punto c’è da credere al presidente. La panchina del Napoli 5.0 è meravigliosamente scomoda.

Può essere un momento bellissimo per un allenatore ma anche un progetto articolato e puntiglioso.

Galtier è l’uomo giusto?

Aver conosciuto Messi, Mbappe e Neymar serve per Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka?

Ai tifosi la riflessione.

