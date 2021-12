Gallo: “Il Napoli ha un evidente problema di preparazione atletica. C’è stato un ritorno al passato, si potrebbe rivedere De Nicola”

Ieri a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de’ Il Napolista:

“Il problema c’è ma è un problema di preparazione atletica. Se in una partita saltano tre giocatori nel giro di 20 minuti allora c’è un problema. Questa del Napoli è una gestione volta al passato, perché è stato preso il preparatore atletico ai tempi di Sarri, è tornato il secondo di Sarri, uomini ai tempi di Mazzarri e Sarri che ritornano, quindi potrebbe essere un preludio per il ritorno di De Nicola. Il problema oltre alla preparazione atletica è il fatto che il Napoli sembri tornare al passato invece di guardare avanti. A volte tornare sui propri passi va bene, però questa ‘campagna acquisti’ nello staff mi ha colpito. Non sono sceso dal carro dei sostenitori di Spalletti, sono solo preoccupato dagli infortuni. Contro l’Atalanta c’è stata una prestazione maiuscola, importante. Mentre l’anno scorso il Napoli ha disputato partite imbarazzanti con le tante assenze, ad esempio con l’Atalanta l’anno scorso sembrava che i nerazzurri frenassero, quest’anno si è rischiato di vincere. Il lavoro si vede. Il Napoli ha perso, questo è certo, ma io francamente non mi aspettavo ci fosse una partita. Non ho capito perché sostituire Mertens: se non ne aveva più va bene, se invece c’era la paura infortunio allora questo incide”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati