Galli a Tarro: “Senza offesa per un anziano collega, ma…”

I botta e risposta tra virologi ed esperti del settore sta riempiendo le pagine di cronaca di questi giorni dominati dall’emergenza Coronavirus.

Intervistato da Mediaset, Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ha risposto così all’ipotesi di Giulio Tarro, virologo e protagonista in questi giorni di diverse polemiche con il collega con Burioni: “Dice che il Coronavirus sparirà in estate? Vale come ipotesi ma, senza offesa per un anziano collega, non ci sono basi scientifiche per dirlo. Avrei bisogno di maggiori dati per formulare un’ipotesi di questo genere..fonte Corriere dello Sport