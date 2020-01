Gaetano va alla Cremonese: “Grazie Napoli, a presto”

Gianluca Gaetano saluta,sara’ della Cremonese fino a Giugno 2020.Lo si legge in questomarticolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Gianluca Gaetano va a trovare minuti ed esperienza in Serie B: il talentuoso ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, sapendo di non poter ambire a molto spazio nella rosa di Gattuso, scende di categoria per indossare la maglia della Cremonese in prestito fino al prossimo giugno Con un post su Instagram che lo ritrae con indosso la casacca azzurra accompagnato dalla didascalia ‘Grazie Napoli, a presto’, il classe 2000 saluta la piazza partenopea.