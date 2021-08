Gaetano torna alla Cremonese: il comunicato

Dopo aver acquistato Zambo Anguissa, il Napoli ha ceduto Gianluca Gaetano alla Cremonese. Il centrocampista ex Primavera torna quindi in Lombardia.

Il comunicato recita: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC Napoli per il tesseramento in prestito temporaneo del calciatore Gianluca Gaetano. Gaetano indosserà così per la terza stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Con la Cremonese finora è sceso in campo 51 volte tra campionato e Coppa Italia, realizzando 10 reti e servendo 6 assist ai compagni”.

