Gaetano – Sirigu. Ruoli chiave ma pronti?

Il Napoli 5.0 è una macchina che è parsa inappuntabile. La squadra, il tecnico ed il campo hanno dato una risposta esemplare. Gli acquisti hanno dato un risultato ben più preciso e qualificante di quanto si potesse lontanamente immaginare.

L’azienda è in crescita step by step, deve ora però, a nostro avviso affrontare una questione legata alle sue seconde linee.

Essenziale. Secondaria ma di vitale importanza. Non è una questione minore in un campionato in cui tutto deve girare. Assolutamente girare.

Zanoli, Gaetano, Demme, il mistero Sirigu.

4 nomi, 4 questioni.

Minori?

Certo non possiamo considerarli questioni prioritarie. Siamo concentrati su Kvaratskhelia, Osimhen il rientrante Anguissa ma il mare oggi è calmo.

E se questo mare si increspasse? Gaetano può o no essere un vice Lobotka? Sirigu è o no un vice affidabile per un Meret che respira? Nello specifico i due nomi evidenziati, aldilà del nome, hanno una responsabilità importante. Vice, entrambi, di uomini chiave. Può questa questione considerarsi “minore”?Gaetano, provato e riprovato in Turchia, ha in campionato giocato pochissimi minuti, Sirigu mai. Un Sirigu che pare un mistero. Per il Napoli infortunato, per la Salernitana affidabile e pronto.

Comunicazione del Napoli, solito mistero e silenzio.

Deve il Napoli, questa volta, a differenza di anni passati, organizzare una campagna di puntelli di prima linea?

Deve il Napoli 5.0, presentarsi già a Milano con una panchina da scudetto?

Ognuno avrà la sua risposta.

Con il dovuto rispetto, ci aspettano, Inter e Juventus a Gennaio e l’Europa tutta un attimo dopo.

Abbiamo quel che serve?

Fatta la spesa?

