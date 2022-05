Gaetano è pronto a vestire la maglia azzurra

Gianluca Gaetano, giovane centrocampista di 22 anni, è pronto per tornare a Napoli dopo l’esperienza in Serie B con la Cremonese. Ottima annata per il gioiellino scuola Napoli, che con i suoi 7 gol e 5 assist ha contribuito alla promozione dei grigiorossi di mister Pecchia.

Dopo l’addio di Insigne, con ogni probabilità il prossimo anno Gaetano sarà l’unico napoletano all’interno dello spogliatoio. Una grossa responsabilità per il ragazzo nato a Cimitile, ma cresciuto calcisticamente nel vivaio del Napoli.

Youth League come trampolino di lancio.

Il prossimo anno la primavera del Napoli tornerà a giocare la Youth League, competizione per i vivai delle squadre più importanti del calcio europeo. Youth League che ha visto sbocciare il talento di Gaetano che grazie alla competizione si fece notare da Carlo Ancelotti.

L’esordio.

Mister Ancelotti che il 13 Gennaio 2019 fece esordire il giovane classe 2000 nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Da quel momento Gaetano è stato convocato più volte in prima squadra.

Il trasferimento alla Cremonese.

La scorsa estate, dopo i due spezzoni di partita con Venezia il 22 Agosto e Genoa il 29 Agosto, mister Pecchia convinse il giocatore a trasferirsi in grigiorosso. Una scelta vincente, con il giovane talento messo al centro del progetto che con la fiducia della squadra ha raggiunto ottime prestazioni. Una squadra composta da giovani prospetti italiani, che con il loro estro sono riusciti a conquistare una storica promozione in Serie A.

NAPOLI VENEZIA NELLA FOTO GAETANO FOTO MOSCA

Gaetano si rileverà un jolly offensivo, che con le sue caratteriste può ricoprire più ruoli all’interno della squadra, vedremo dove Spalletti riuscirà a farlo esprimere al meglio.

