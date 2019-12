Gabigol vince Pallone d’Oro Sudamerica

Gabigol….Re del Sud America!Se en scrive in questo articolo pubblicato su Ansa.it E’ stato l’anno di Gabriel Barbosa, ovvero Gabigol. L’attaccante del Flamengo, dove ha giocato in prestito dall’Inter, ha vinto il Pallone d’oro del Sudamerica assegnato (e’ la 34/a edizione) dal quotidiano uruguayano ‘El Pais’. Gabigol ha ottenuto 168 voti su 372 preferenze, quindi il 45%, e ha preceduto i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Nell’albo d’oro Gabigol, capocannoniere sia nella Libertadores (9 gol) che nel ‘Brasilerao’ (25 centri), succede all’argentino Gonzalo Martinez, ex River ora in Mls ad Atlanta.

Il premio di miglior tecnico del Sudamerica e’ invece andato a Marcelo Gallardo del River Plate, davanti a Jorge Jesus del Flamengo