Frosinone Napoli: ritmo lento e sbadigli. 3 punti facili

Calcio vero. Prima giornata, primi punti che fanno classifica ma pur sempre calcio d’agosto.

Mettici che la prima della classe, il Napoli campione d’Italia, incontra una neo promossa piccola piccola ed avrai De Laurentiis che sbadiglia anche grossolanamente in tribuna.

Scenario troppo poco sexy per il palato raffinato e ricco di patron Aurelio.

A tratti un film in villa che scoccia. Non ti alzi per non dar noia agli altri.

Fino a ieri si parlava di Arabia Saudita e stasera siamo a Frosinone, deve aver pensato il presidente.

Al Frosinone servirà più di qualche rinforzo se vorrà tentare una fiabesca salvezza.

La concorrenza è più agguerrita in basso che in alto.

Basti pensare che l’altra neo promossa, il Genoa, ne ha presi 4 in casa dalla Fiorentina.

Serve tempo.

Serve tempo per capire Garcia, i nuovi acquisti ed il nuovo Napoli.

Con tutto il rispetto, i Ciociari, non possono considerarsi un banco di prova.

Tenere Osimhen in linea di fuorigioco è poi follia tattica se non sei il Milan.

Poco male perché il Napoli è compassato.

È in rodaggio.

A tratti si diverte, a tratti sonnecchia e De Laurentiis, annoiato, si “rilassa”.

L’ Inter batte il Monza con doppietta di Lautaro Martinez e fa 3 punti.

Proprio come il Napoli.

Ao momento è tutto ciò che conta.

Il clou arriverà poi e non ci sarà modo di annoiarsi.

Buona Domenica ai tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati