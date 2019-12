Frenata nello scambio LIorente-Politano

Nella giornata di ieri ci sarebbe stata una frenata nella trattativa tra Napoli e Inter, che stanno ragionando circa uno scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano, in prestito nel caso fino a fine stagione. Stando a quanto scritto dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi è ancora in piedi ma risulta ad oggi più remota. Come riportato da altri quotidiani, ora si potrebbe aprire anche uno scambio con Faouzi Ghoulam invece che con l’attaccante spagnolo.