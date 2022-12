Francia padrona del proprio “Mondo”

Qatar 2022 è vetrina di talenti, di fallimenti ma anche di importanti conferme. Chi sale, chi scende ma anche chi si conferma.

La Francia è in semifinale. La Francia nelle prime 4, quattro anni dopo. Generazione di fenomeni. Altro giro di giostra ed altro primato. Stato di salute ottimo. C’è da imparare. Seguire, capire ed imparare. Il serbatoio è immenso ed il futuro vedrà ancora i transalpini dettare legge. Fa effetto soprattutto se si pensa a chi ha dato forfait. Pogba ed il pallone d’oro Karim Benzema, eroe madrileno di Champions, su tutti.

Federazione intelligente e capace. Squadra nelle mani di un uomo lucido e serio. Deschamps ha dimostrato la capacità di saper mixare vecchio e giovane e farlo rendere.

Mbappé 23 anni e Giroud 36. Il mix arriva in semifinale e mira ad arrivare in fondo. Giovani ed Adulti alleati. Giroud ha dimostrato ancora di essere un numero uno. Presente in area come pochi. Gol e fiato. Corpo e tecnica. Partito fa secondo è diventato primo, altroché. Francia padrona del proprio destino. Grandi sono le possibilità di bissare il titolo. La Francia è costruita per vincere. Messi e Modric sono avvisati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati