Forte scossa di terremoto a Roma

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Roma alle 5,03. Secondo i primi calcoli dell’Ingv, è stata pari fra 3.3. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Secondo l’Ingv, il sisma è avvenuto 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, ad una profondità di 10 km e, secondo quanto apprende l’AGI dalla Protezione Civile, non ha provocato danni.Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazione di danni. Solo numerose chiamate per informazioni, visto che l’evento e’ stato fortemente avvertito dalla popolazione.