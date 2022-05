Formisano, dal saluto ad Insigne, alla campagna abbonamenti 2022/23, Napoli-Genoa una festa

Alessandro Formisano, resposabile del Marketing della Societa’ Sportiva Calcio Napoli, annuncia novita’ in vista di Napoli– Genoa ,ultima in casa degli azzurri. La prima riguarda le attivita’ che saranno svolte per salutare il capitano Lorenzo Insigne, fresco sposo del Toronto FC, che gioca nella MLS America, ed e’ un tributo piu’ che giusto, soprattutto se si pensa che proprio il capitano e napoletano, lasci la sua squadra. E l’altra riguarda la campagna abbonamenti 2022/23. Ecco quanto dichiarato dal dott .Formisano alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Allo stadio spesso si va insieme, a volte con chi non ci va di solito. Sia per la Tribuna Nisida che la Tribuna Posillipo abbiamo introdotto la possibilità di acquistare un secondo biglietto a metà prezzo. I nostri prezzi sono già calmierati, sono bassi rispetto agli altri che si trovano in campionato. L’acquisto deve avvenire in contemporanea. Abbiamo un duplice scopo: avere tanti tifosi, una cosa importante perché va festeggiata la Champions che non è scontata; in più, l’abbiamo fatto per misurare il livello di ritorno dell’operazione. Se questa cosa avrà buoni riscontri non è escluso che si possa essere riproposta in futuro anche per altri settori”.

“Insigne? Ci sarà una celebrazione prima della partita. Al termine della sfida mi auguro che arrivi tanto entusiasmo da parte dei tifosi. Ricordo sempre che in alcune partite c’è un’altra promozione: la possibilità per un maggiorenne di portare un ragazzo sotto ai 14 anni gratuitamente, si può fare anche per Napoli-Genoa, a patto che ci sia un grado di parentela almeno di quarto grado. Ogni partita inoltre, vengono allo stadio migliaia di bambini alla cifra simbolica di un euro e abbiamo iniziative anche per le scuole calcio”.

“Doppio ritiro? Probabilmente a Castel Volturno faremo una presentazione con De Laurentiis e gli amici del Trentino per presentare il ritiro di Dimaro, poi ne faremo una anche per Castel di Sangro. Spero che in questi ritiri non ci siano più le barriere degli ultimi due anni. È sempre una grande opportunità per il club incontrare i propri tifosi”.

“Campagna abbonamenti? Quest’anno credo che ci sarà. Nelle ultime stagioni non l’abbiamo fatta perché non sapevamo cosa sarebbe accaduto col Covid-19. Ora, sperando di esserci lasciati questa situazione alle spalle, lavoreremo anche su questo tema”.

