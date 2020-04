Food, Le ricette di Serena: Torta al cioccolato

TORTA AL CIOCCOLATO PRONTA IN 5 MINUTI

Ieri sera avevamo voglia di dolce e complici i soliti ingredienti abbiamo pensato di prepararla. Una torta semplice e veloce, morbida e gustosa e neanche troppo pesante, che si prepara davvero in cinque minuti (più la cottura ovviamente), adatta anche agli intolleranti al lattosio!

Per uno stampo tondo di 18 cm (più o meno 6 fette):

100 gr di farina 00

35 gr di cacao (amaro)

80 gr di zucchero

1 pizzico di sale

125 ml di latte d’avena (o soia o mandorla)

1 uovo

50 ml di olio di semi o d’oliva

12 gr di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Il procedimento è semplicissimo:

In una ciotola unite i liquidi (latte, olio, l’uovo) amalgamandoli per 1 minuto con le fruste elettriche;

Aggiungete mano a mano, continuando a mescolare, farina, lievito, vanillina, cacao, zucchero e il sale (un pizzico);

Continuate a mescolare per un altro minuto fino a che gli ingredienti non si sono mescolati per bene;

Foderate la teglia con un foglio di carta forno e infornate a 180° per circa 30 min.

Vi consiglio di cuocerla 10 min scoperta e successivamente appoggiare un foglio di carta argentata sulla parte di sopra per non farla bruciare: appoggiatelo senza chiudere così passa l’aria calda per la cottura.

Una volta tirata via dal forno aspettate una mezz’ora prima per consumarla al meglio.

Io l'ho decorata con delle fragole per una colazione sana e nutriente ma potete sbizzarrire la vostra fantasia!