Food (Fase 2), Le ricette di Serena: pasta e ceci, un classico primo napoletano

Pasta e ceci

Un classico primo napoletano nutriente e saporito da preparare in soli 30 minuti!

Per 2 persone

230 gr di ceci in vetro

Uno spicchio d’aglio

Un rametto di rosmarino

4 cucchiai d’olio

Un litro d’acqua calda

130 gr di pasta mista

Scaldate 1.5 lt d’acqua sul fuoco e tenete in caldo.

Mettete a scaldare in un’ altra pentola capiente 4 cucchiai d’olio. Appena l’olio sarà caldo mettete a soffriggere per 3/4 minuti uno spicchio d’aglio e il rosmarino tritato.

Aggiungete i ceci scolati e sciacquati nella pentola,e coprite con due mestoli d’acqua. Lasciate cuocere i ceci per un tempo totale di 15 minuti aggiungendo di tanto in tanto dell’acqua calda de dovesse asciugarsi troppo. Aggiungete un pizzico di sale.

Trascorsi 15 minuti togliete gli spicchi d’aglio e aggiungete la pasta (io ho usato gli spaghetti spezzati ma di solito si usa la pasta mista); la pasta dovrà cuocere per circa 15 minuti mentre voi continuerete a girarla. Man mano che l’acqua si asciuga aggiungete acqua calda che servirà per cuocere la pasta sempre continuando a girare. Assaggiate e regolate di sale all’occorrenza.

Appena la pasta sarà al dente spegnete e servite aggiungendo un filo d’olio a crudo se gradite.