Food (Fase 2), Le ricette di Serena: Parmigiana di melanzane, piatto unico estivo

PARMIGIANA DI MELANZANE

Le melanzane segnano l’arrivo dell’estate: la parmigiana diventa subito il piatto unico delle domeniche ma può anche essere usato, in piccole porzioni, come un gustoso aperitivo/antipasto!

PER 4 PERSONE:

1,5 kg di melanzane

3 pelati

150 gr di parmigiano

500 gr di provola

1/2 cipolla

Sale grosso per lo spurgo delle melanzane

Olio EVO per friggere e per il sugo

Basilico q.b.

Lavate le melanzane, togliete le estremità e tagliatele a fette sottili (circa 4/5 mm);

Mettetele su un canovaccio posto su un tagliere o una teglia e mettetele per un’oretta al sole, coperte da un altro canovaccio, per far asciugare l’acqua in eccesso;

Nel frattempo fate soffriggere mezza cipolla tritata in tre cucchiai d’olio. Appena sarà imbiondita versate nella pentola i tre pelati passati al minipimer, aggiungete basilico sminuzzato a mano e un pizzico di sale. Fate cuocere per almeno un’ora a fuoco lento;

Affettate la provola e tagliatela a dadini e mettetela da parte. Vi consiglio di comprare la provola 1-2 gg prima e tenerla in frigo in modo da renderla più compatta: così rilascerà meno acqua durante la cottura!

Mettete a scaldare in una padella non troppo grande abbondante olio EVO: appena sarà abbastanza caldo immergete ad una ad una, senza farle sovrapporre, le melanzane per circa 2/3 minuti. Scolatele bene dall’olio in eccesso e adagiatele in un piatto su cui avete messo un foglio di carta assorbente: per ogni strato di melanzane aggiungete un foglio di carta per assorbire meglio l’olio residuo.

Passiamo alla composizione della parmigiana: sporcate il fondo della teglia con un poco di salsa di pomodoro, adagiate un primo strato di melanzane in modo che non vi siano buchi, aggiungete il parmigiano, la provola e di nuovo il sugo…continuate così fino all’ultimo strato: il top della vostra parmigiana deve essere di sugo e parmigiano. Cuocete a 180 gradi per circa 30/40 min (io l’ho coperta con un foglio di alluminio durante gli ultimi 10 min per evitare che si bruciasse sulla superficie). Per una versione più light grigliate le melanzane anziché friggerle ed eliminate la provola!

