Food (Fase 2), Le ricette di Serena: fiori di zucca in pastella

Fiori di zucca in pastella. Ricetta x 5/6 fiori di zucca:

Sciacquare i fiori di zucca, togliere il pistillo centrale e asciugare;

Mettere a scaldare una padella con abbondante olio;

Preparare una pastella con 4 cucchiai di farina, un bicchiere d’acqua e un po’ di sale;

Immergere i fiori nella pastella e friggere per due/tre minuti per lato;

Lasciar scolare l’olio in eccesso sulla carta assorbente da cucina…

Et voilà!

#fioridizucca #pastella #frittura