Food (Fase 2), Le ricette di Serena: Crostata integrale alla crema e gocce di cioccolato

CROSTATA INTEGRALE ALLA CREMA E GOCCE DI CIOCCOLATO

Prepariamoci per la fase 2 tagliando qualche caloria! Non volendo rinunciare a quella coccola dolce del pomeriggio ho deciso di sperimentare qualcosa di un po’ più light e perché no, anche adatta a chi come me è intollerante al lattosio. Io ho usato uno stampo di 18 cm (al fondo).

PER LA PASTA FROLLA:

150 gr. di Farina Integrale

100 fr. di margarina o burro senza lattosio

50 gr di zucchero

1 pizzico di sale

Incorporare la margarina e lo zucchero in una ciotola; Aggiungere la farina e il sale e mischiare con le mani fino ad arrivare ad una consistenza sbriciolosa; Continuare ad impastare fino a formare un panetto compatto, avvolgere nella pellicola trasparente e far riposare in frigo per 30 min.

PER LA CREMA PASTICCERA

500 ml di latte di avena

90 gr di zucchero

40 gr di amido di mais setacciato

1 bustina di vanillina

Un po’ di scorza di limone (non trattato)

In un pentolino versare il latte, lo zucchero, la vanillina e la scorza del limone (se volete potete anche grattugiarla); Aggiungete l’amido di mais e mescolate con una frusta;

Accendete la fiamma, medio bassa, continuate a mescolare; Appena la crema s’inizia ad addensare togliete la scorza di limone e continuate a girare fino a quando il composto non si addensa; Togliete dal fuoco, travasate in una ciotola e fate raffreddare; Coprite con pellicola trasparente e mettete in frigo per circa 30 minuti.

Trascorsa mezzora prelevate il panetto di pasta frolla e spianatelo tra due fogli di carta forno con un mattarello; Iniziate ad accendere il forno a 180°; Foderate la vostra teglia con la carta forno e sistemate la pasta frolla nella teglia.

Con il residuo dei bordi create la decorazione della vostra crostata. Infilate la crostata nel forno per circa 10 min per far cuocere la base della crostata. Tirate fuori la crema dal frigo, aggiungete le gocce di cioccolata e date una mescolata.

Tirate fuori dal forno la crostata, riversate all’interno la crema pasticciera e decoratene la parte superiore. Io l’ho decorata per intero con dei tondini tipo crostata coperta.

Coprite con un foglio di carta stagnola e cuocete per 25 minuti. Trascorso questo tempo, togliete la stagnola e fate cuocere altri 15/20 minuti fino a quando la crostata non è dorata sulla superficie.