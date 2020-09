Food, apre “Truth”: tapas, tartar e drink all’ombra del Vesuvio

Dopo l’esperienza milanese del maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi di “Pizzagourmet” e quella in Chianti di “Baffone” della famiglia Guarino a Sangimigniano (SI), Area Impresa assisterà il format del due partenopeo di giovani chef La Montagna e Mosca “Truth, food & drink” che aprirà i battenti il 2 settembre 2020 nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito, nel suggestivo palcoscenico del colonnato della Chiesa di San Francesco De Paola, del Vesuvio e di Palazzo Reale.

Secondo La Montagna e Mosca, si tratta della versione take away dell’ appetizer restaurant di Aversa. È previsto anche un servizio delivery e la possibilità di accomodarsi a dei tavolini nello spazio sottostante al colonnato di Piazza del Plebiscito. L’offerta si basa su tapas internazionali, crudo di mare, quattro tipologie di panini lobster roll, con tartar di tonno e di salmone, con tartar di manzo e con polpo fritto. Diverse tipologie di insalate poke, sempre a base di carne e pesce. Tre tipologie di primi piatti ed in più si prevedono proposte giornaliere. L’offerta drink vedrà un’ampia selezione di gin ed acqua tonica come già il loro format prevede ed una piccola cantina di vini selezionati.