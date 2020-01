Fonseca: “Sono preoccupato, mancano i gol. Politano? Addio, cerchiamo altro”

Ecco la conferenza stampa di Paulo Fonseca,tecnico della Roma,alla vigilia della gara contro il Genoa,pubblicate in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Con la trasferta di Genova si chiude una settimana molto intensa per la Roma, cominciata con l’infortunio al crociato di Zaniolo, proseguita poi con la trasferta a Parma in Coppa Italia e la trattativa saltata con l’Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. Il tecnico Paulo Fonseca professa molta attenzione per la gara contro il Genoa: tre punti sono obbligatori per dimenticare i due ko in campionato e cominciare al meglio la preparazione al derby di domenica 26 gennaio.

Il Genoa, la Juventus e poi la Lazio: come sta la squadra?

“Sta bene, è motivata. Abbiamo fiducia. Sarà una settimana importante, con tre partite importanti ma la squadra sta bene”.

Con le assenze di Kolarove Florenzi sta pensando a un modulo diverso?

“No, giocheranno Spinazzola e Santon”. Sono mancati i gol: è preoccupato? Sta chiedendo di risolvere il problema nel mercato?

“Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo solo Kluivert e Under per le fasce. Poi abbiamo Pellegrini come trequartista. Sono preoccupato per questo motivo. Io e Petrachi stiamo cercando un giocatore per la fascia offensiva, ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo sempre creato molte situazioni da gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questa carenza. Non è facile, ma continuiamo a lavorare per questa situazione. Perotti ha avuto un trauma nella partita contro il Parma e non sarà convocato: difficilmente ce la farà contro la Juventus”.

Cristante è in condizione di giocare due parite ravvicinate?

“È meglio gestirlo. Non è pronto per giocare due partite consecutive. Domani non giocherà”.

Quanto è mancato Kluivert? Cetin resterà?

“Non abbiamo parlato della pobilità di prestare Cetin, resterà con noi. Sono soddisfatto del ritorno di Kluivert, è un giocatore che è migliorato molto. È importante per la nostra squadra, ma devo dire che Perotti ha giocato bene nelle ultime partite”.

La Roma non giocherà mai alle 15 per tutto l’inverno, né il lunedì: quanto può influire questo calendario?

“Non è un problema se giochiamo la sera tardi”. Come ha trovato Spinazzola dopo il suo rientro da Milano? Secondo lei è stata gestita bene la trattativa tra Roma e Inter?

“Spinazzola sta bene, si è allenato bene. Giocherà domani, è pronto e mi sembra contento. Non conosco bene i dettagli della situazione tra Roma e Inter, ma devo dire se la Roma ha deciso così sicuramente ha fatto bene. È vero che io volevo avere qui Politano, ma devo dire che ho totale fiducia in Petrachi e Fienga. Se loro hanno deciso coì, significa che è stata la decisione giusta

Come stanno Pastore e Mkhitaryan? Ha parlato con Petrachi per fare un altro tentativo per Politano?

“No, stiamo cercando di trovare un altro attaccante. I due giocatori stanno migliorando, Mkhitaryan forse può rientrare nel derby”.

Perotti, Juan Jesus e Pastore sono sul mercato?

“In questo momento no”.

State cercando un attaccante all’estero o in Italia?

“Stiamo cercando un’ala per sostituire Zaniolo”.

Nel calcio di oggi ha senso parlare di numeri, moduli e ruoli in campo?

“Sì, ma la cosa più importante è la dinamica del sistema di gioco. Devo confessarvi una cosa: ho sempre giocato con un modulo negli altri campionati, ma qui in Italia ho cambiato per affrontare diverse squadre. Adesso non ho problemi a cambiare. Il calcio italiano mi sta migliorando, dopo la Serie A sono pronto per tutto”.