Fonseca: “Orgoglioso della Roma. Striscione contro Zaniolo? Non sono tifosi”

– Dopo l’allenamento e l’abbraccio dei tifosi alla squadra, il tecnico Paulo Fonseca questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro la Lazio. Dopo l’allenamento, l’abbraccio dei tifosi a Trigoria.

“È bellissimo vedere questo appoggio dei tifosi alla squadra. Sono molto contento di vedere questo sostegno, per noi è importantissimo. In tutti i momenti i tifosi ci sono stati vicini, in questo momento noi dobbiamo lottare per loro e fare una buona partita. Si meritano il nostro impegno”. Quali sono le condizioni della squadra, c’è qualche giocatore che può recuperare?

“Pastore e Perotti non sono in grado di giocare dal primo minuto ma saranno in panchina. La squadra sta bene, ha fiducia ed è motivata. Siamo in condizione per fare una buona partita”. All’andata la Lazio arrivava con grande facilità al tiro. Cambierà qualcosa? Le condizioni di Kluivert?

“Giocheremo con la difesa a quattro. Spinazzola, Santon e Kolarov si giocheranno i posti. Kluivert sta meglio dell’ultima partita. È stato infortunato di recente, si era allenato pochi giorni e poi ha giocato novanta minuti. Non è semplice farlo. Con la Juventus ha dovuto giocare perché non avevamo altre soluzioni: non ha fatto una buona partita, ci ho parlato e mi ha detto che era molto stanco. Domani possiamo vedere un Kluivert diverso”. Cristante dovrebbe giocare la terza partita dopo l’infortunio: è pronto a giocare? Quanto peserà l’infortunio di Diawara?

“Sono ottimista per Diawara, i prossimi giorni saranno molto importanti. Non abbiamo bisogno adesso di fare l’intervento, ma vedremo nei prossimi giorni. Sta migliorando e credo che non dovrà fare l’operazione. Ma sto parlando io, è un mio pensiero. Ho parlato con Diawara e mi ha detto di stare meglio rispetto a ieri. Giocherà Cristante. È vero che non è in condizione di giocare tre partite di seguito, ma non abbiamo altre soluzioni. Se Mancini gioca da centrocampista non è la stessa cosa di Cristante e cambierei due reparti. Non dobbiamo cambiare molto in questo momento, per questo giocherà Bryan”. C’è qualcuno all’interno del gruppo che ha caricato la squadra?

“Noi parliamo sempre, ma questa è una partita nella quale tutti sono motivati. È una partita speciale, non abbiamo bisogno di parlare tanto”. “Il derby non si gioca, il derby si vince”. Lei è della stessa opinione?

“Questa frase è interessante, ma per me chi gioca meglio ha più possibilità di vincere. Non dobbiamo pensare alla fortuna, ma capisco questa idea. Per me una squadra che domina la partita, che ha iniziativa, che ha coraggio è più vicina alla vittoria”. Kolarov un po’ scarico, dalla sua parte giocherà Lazzari. Sta studiando una soluzione particolare?

“Domani vediamo (). La Roma in campionato ha vinto undici partite, ma delle prime nove ha vinto solo contro il Milan. Si aspettava di essere più avanti nei big match?

“Non so mai il risultato prima della partita, ma la mia intenzione è sempre giocare per vincere. Qui in Italia è sempre difficile vincere, sia contro la Spal sia contro la Juventus. Per me la cosa più importante è avere ambizione e coraggio di giocare sempre per vincere. È vero che abbiamo perso due partite con la Juve, ma sono orgoglioso del coraggio dei miei giocatori. Abbiamo perso, ma la squadra ha avuto identià, gioco e attacco. Per me questa è la cosa più importante”.La Lazio è più forte della Roma? Questa notte c’è stato uno striscione contro Zaniolo.

“Chi ha fatto quello striscione non è un tifoso di calcio, non ama il calcio. Se guardiamo la classifica la Lazio è più forte, perché è al terzo posto e noi siamo al quarto. Ma lo vedremo domani”. Lei è una persona scaramantica? È dispiaciuto di non avere determinati giocatori per infortunio?

“Non penso a quello che sarebbe potuto accadere se non avessimo avuto gli infortuni. Devo pensare al presente. Abbiamo questi giocatori e con questi dobbiamo competere. Ho fiducia in tutti. A volte sono preoccupato perché non abbiamo molte soluzioni per infortuni, ma cioò non vuol dire che io non abbia fiducia negli altri miei giocatori. Non mi piace lamentarmi in questo momento”. Sembra più sereno rispetto al post partita della Juventus. Ha avuto rassicurazioni sul mercato? Le piace Carles Perez? Si sente di promettere qualcosa hai tifosi?

“Prometto quello che abbiamo fatto in tutte queste partite: avere coraggio e giocare sempre per vincere. Non cambio il mio pensiero per tre sconfitte. Abbiamo perso con la Juve, ma ho visto l’atteggiamento giusto, con coraggio. Sono orgoglioso della squadra che ha sempre avuto l’atteggiamento giusto. Contro la Juve abbiamo preso subito due gol: non è facile vedere una reazione subito dopo come ha fatto la Roma. Mi piace vedere questo coraggio nella squadra. Il mercato? Sono sereno. Non sono arrabbiato con Petrachi o Fienga. Io sto lavorando con loro per portare le migliori soluzioni per la Roma. Sono molto fiducioso fino alla fine del mercato: abbiamo i giocatori di cui abbiamo bisogno”.

Il Napoli prenderà Politano con il prestito con obbligo di riscatto. Rappresenta un’occasione mancata p una grande delusione?

“Non sono deluso. Quando abbiamo pensato a un giocatore al posto di Zaniolo, abbiamo pensato a tre o quattro soluzioni. Abbiamo avuto la possibilità di fare lo scambio con l’Inter. Non lo abbiamo fatto, ma non voglio parlare dei motivi. Fienga e Petrachi hanno difeso bene gli interessi della Roma. Adesso abbiamo altre possibilità e nei prossimi giorni vedrete un nuovo giocatore per la fascia”. Affrontate una squadra brava ad attaccare la linea difensiva. Quale sarà il comportamento della difesa?

“Se abbiamo la possibilità giocheremo con la difesa alta, mi piace difendere molto lontano dalla nostra porta. A volte se l’altra squadra è molto forte ci obbliga a difendere più bassi, ma la nostra prima intenzione è difendere alti”. State cercando un attaccante più fisico alla Zaniolo o più piccolo alla Kluivert? Per il centrocampista state aspettando le condizioni di Diawara?

“Abbiamo nella lista un giocatore piccolo, uno medio e uno alto. Le caratteristiche sono chiare: deve essere un giocatore che giochi bene dentro, veloce e in profondità. Il centrocampista? Vediamo”. Florenzi e Pellegrini sono romani e romanisti, come li ha visti in queste ore prima del derby? Può essere un problema? Persa la Coppa Italia punterete forte sull’Euopa League?

“Penso solo alla partita di domani. Dopo la Juventus ho visto tutti i giocatori molto motivati. La pressione? Ne ho parlato una volta. La maggior pressione che abbiamo è quella che noi ci mettiamo da soli. Tutti qui sappiamo quanto è importante questa partita. Florenzi o Pellegrini magari sentono l’importanza della partita, ma anche sereni ed quilibrati”.