Fonseca non ce la fa più: ecco cosa chiede alla Roma

Arriva subito il giovane mediano spagnolo Villar. Petrachi cerca anche una punta, da Politano a Dilrosun.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Una prima, piccola risposta è arrivata: la Roma ha messo le mani su Gonzalo Villar, centrocampista dell’Elche e della Spagna Under 21. E’ un affare da 5 milioni che Petrachi finanzierà con la cessione di Juan Jesus alla Fiorentina: 4 milioni per il cartellino più il risparmio sull’ingaggio da 4 milioni lordi. Villar, classe ‘98, potrà essere agganciato non appena sarà formalmente scaduto il diritto di prelazione del Valencia sul giovane calciatore.Ma è chiaro che serva altro, per rassicurare Paulo Fonseca che allo Juventus Stadium ha confessato di essere «molto preoccupato» e di aver bisogno di «uno o due rinforzi». Fonseca conosce bene la situazione finanziaria del club e non aveva alcuna intenzione di mettere in difficoltà Petrachi con le dichiarazioni a caldo. Ma la sua speranza, come altri allenatori prima di lui a Trigoria, è di ottenere al più presto i giocatori che lo possano supportare nella seconda parte della stagione: la Coppa Italia ormai è andata ma rimane da difendere il quarto posto, vitale per i programmi futuri, e va onorata l’Europa League che ricomincia a febbraio. Come è già successo in autunno, quando Fonseca inventò Mancini centrocampista, la squadra è ridotta davvero ai minimi termini.Puntando essenzialmente ai prestiti, la Roma ha un’orizzonte molto limitato dove indirizzare il microscopio. Ma non ha affatto perso le speranze di strappare Matteo Politano al Napoli (e al Siviglia). Il giocatore ha manifestato in ogni modo la sua preferenza, vorrebbe tornare a casa anche solo in prestito, ha dato l’assenso all’offerta da 2 milioni netti fino al 2024. Ma l’Inter, dopo il litigio con Petrachi, sta cercando di piazzarlo altrove per monetizzarne meglio la cessione. La vicenda si trascinerà verosimilmente fino alla prossima settimana. Ma la prova che la Roma sia ancora (si lenziosamente) su Politano è nella mancata individuazione dell’alternativa: Adnan Januzaj si potrebbe prendere subito dalla Real Sociedad alle condizioni gradite, cioè prestito con diritto di riscatto (a 18 milioni), ma Petrachi non è mai passato dalle chiacchiere ai fatti. Lo stesso dicasi per Shaqiri, che guadagna molto ed è stato bloccato da Klopp, e per Suso, che il Milan non lascia andare in prestito. Un altro nome può saltare fuori nei prossimi giorni, se le condizioni del mercato lo consentiranno. Piace ad esempio l’olandese Dilrosun dell’Hertha Berlino. Ma è inutile fantasticare su nomi alla Mertens. Non sono per la Roma, almeno adesso.