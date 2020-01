Fonseca: “La Roma deve essere come un cavallo”

Il tecnico giallorosso: “Vorrei che la mia squadra somigliasse a un Mustang. La pressione non mi spaventa. All’andata sbagliammo”.Lo si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Senza paura, nonostante tutto. Paulo Fonseca prova a vincere il suo primo derby italiano, a dispetto dell’apparenza e dei pronostici, senza rinunciare alla mentalita?. Potra? cambiare uomini e strategia, non l’idea di gioco. «Vorrei che la mia Roma assomigliasse a un Mustang, un cavallo coraggioso» racconta in un’intervista di Alessandro Antinelli per la trasmissione Dribbling, che andra in onda oggi alle 14 su Raidue.Fonseca: “La Roma come un cavallo selvatico”:Fonseca e? un grande appassionato di cavalli. Ne possiede anche uno da corsa, chiamato Finnish Food. Da qui il richiamo al Mustang, che essendo selvatico in America era tradizionalmente considerato indomabile. Ecco, per battere la Lazio l’elemento caratteriale sara? decisivo, specialmente in un momento delicato: «La pressione non mi spaventa. Per essere un allenatore vincente devi saper convivere con la pressione, altrimenti tanto varebbe starsene a casa. Lo stesso vale per i giocatori. La pressione e? parte del nostro lavoro». All’andata Fonseca salvo? soltanto il risultato, un pareggio all’epoca piuttosto prezioso per la Roma: «Non mi e? piaciuto il primo derby. Non mi e? piaciuto per l’atteggiamento. Abbiamo giocato senza grande ambizione e questo non va bene. Spero di vedere altro domani. E ovviamente un bel risultato: se vinceremo saro? soddisfatto altrimenti no».Fonseca: “I tifosi della Roma mi chiedono di vincere il derby”:Si e? calato con curiosita? nel clima cittadino. Per conoscere meglio la gente ha preso casa vicino a Villa Pamphili, uno dei parchi piu? suggestivi della capitale, non lontano da San Pietro. E nei colloqui quotidiani con i tifosi ha capito realmente quanto conti il derby: «Ogni giorno, anche ieri, mi chiedono per strada di vincere questa partita. So quanto sia speciale il derby per i tifosi della Roma e voglio regalare loro una gioia. La Lazio viene da un filotto di vittorie e ha dimostrato di essere una grande squadre ma per me conta soprattutto cio? che sapremo fare noi».