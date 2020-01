Fonseca “con Juve speciale,non possiamo sbagliare”

Pauolo Fonseca,tecnico giallorosso,e carico per la gara contro la Juventus…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it – “So bene che quella contro la Juventus è una partita speciale, e dobbiamo capire che non possiamo sbagliare. Serve una concentrazione totale”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida coi bianconeri all’Olimpico. Il portoghese, dopo il ko col Torino, chiede alla squadra una prova di carattere: “Ho parlato con i giocatori e ho detto che dobbiamo volere di più. Bisogna capire che se vogliamo andare nei primi posti, vicino alla Juve, non possiamo sbagliare quel tipo di gare. È una questione di mentalità, di ambizione”