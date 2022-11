Focus-Qatar. Lo Stress psico-fisico ce lo spiega Assunta Legnante

Il mantra che accompagna la nostra riflessione con focus sul mondiale del Qatar, è il dato che Gennaio ci darà un nuovo campionato.

È inevitabile.

Accettato il cambio di regolamento che vedrà l’inserimento di un maxi recupero, aspetto che ci condurrà al tempo effettivo di gioco, oggi ci dedichiamo alla questione STRESS PSICOFISICO.

Componente a nostro modo di vedere essenziale quando si tornerà sul prato verde italiano.

Per la prima volta nella storia della competizione mondiale, il calcio, costretto ad inchinarsi al business, si lascia ospitare nel pieno dell’inverno europeo ed americano, tra i deserti del Qatar.

La capitale Doha ha costruito 8 stadi.

Oggi evitiamo la denuncia al come ed al quando.

La gran parte dei calciatori impegnati, hanno lasciato le temperature rigide di Danimarca, Inghilterra Germania, Svizzera, Canada, Italia del nord ed altre e sono atterrate ai 30 gradi medi del Qatar.

Dai gradi in meno a quelli che in alcune parti d’Europa spesso nemmeno in estate trovi.

Per aver conforto di questo pensiero abbiamo scomodato uno degli Atleti più vincenti del panorama paralimpico italiano, Assunta Legnante.

Oro nel getto del peso proprio a Doha nel 2015 e successivamente campionessa del mondo a Dubai di peso e disco nel 2019.

Napoletana doc dello stesso paese del folletto Insigne, ha gareggiato alle temperature “estive” del deserto.

L’abbiamo incontrata nei suoi allenamenti marchigiani che la porteranno ai mondiali di Parigi di quest’estate.

“Allenarsi o gareggiare in posti come Doha o Dubai quindi negli emirati arabi, non è mai semplice. Io ho fatto mondiali a maggio ed ottobre o come questi mondiali di calcio tra novembre dicembre. Naturalmente aldilà del mese non è mai lo stesso caldo che troviamo in Italia o in altri paesi europei. Occorre spesso un periodo in cui si va prima per un opportuno adattanento. Allenarsi in orari dove il caldo è più sopportabile come le prime ore del mattino o verso sera anche perché le piogge sono rare soprattutto in certi periodi.

Avere accortezza non solo negli orari ma anche alimentarsi e idratarsi in modo giusto per non avere cali durante l’attività fisica. Per esperienza personale la difficoltà maggiore e anche la più banale è quella che negli alberghi e negli edifici al chiuso l’aria condizionata è esageratamente a basse temperature per combattere la calura. Uno dei problemi maggiori che si possono avere è proprio quello dell’esagerato sbalzo termico, aspetto fondamentale nella prestazione di alto livello” ci dice Assunta.

“Il fuso orario non è sarà un problema, in questo periodo il caldo è sopportabile, tutto sommato. Servirà un periodo di riposo perché la manifestazione è lunga e stressante soprattutto perché arriverà in finale” aggiunge la Legnante.

Gennaio ci darà un campionato nuovo.

Il Qatar ci spinge alla riflessione.

