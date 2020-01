Florenzi verso l’addio: il Valencia formula l’offerta, c’è il sì del giocatore

il capitano della Roma richiesto in Spagna: in giallorosso non trova spazio. Oggi incontro tra Petrachi, Lucci e il Valencia.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Tre giorni alla fine del calciomercato, ma le trattative in entrata e in uscita per la Roma non sono finite. Perché Alessandro Florenzi potrebbe dire addio al club giallorosso per volare in Spagna e giocare nel Valencia. Il club della Liga ha formulato un’offerta ufficiale per il prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro: la cifra è ritenuta giusta da Petrachi, non però la formula dell’affare. Il diesse giallorosso vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, così come il giocatore: Florenzi ha infatti accettto il trasferimento, purché sia a titolo definitivo. A malincuore il terzino giallorosso ha deciso di lasciare la sua Roma per trovare più minuti in campo e non perdere un posto in Nazionale per l’Europeo di giugno. Adesso Roma e Valencia dovranno trovare in queste ore un punto di incontro per la formula di trasferimento. Una trattativa non facile, come confermato anche dal tecnico del Valencia Albert Celades che non ha voluto sbilanciarsi nella conferenza stampa pre match di Coppa del Rey: “La trattiva con Florenzi? Non posso commentare la situazione“. Poche parole, ma che confermano l’apertura della Roma e del giocatore. Intanto questo pomeriggio il direttore sportivo Petrachi potrebbe avere un colloquio anche con l’agente di Florenzi e un delegato del Valencia. L’incontro non si terrà a Trigoria (Petrachi ha lasciato il Fulvio Bernardini intorno alle 16), ma in un altro luogo lontano dai riflettori. Luci spente sulla trattativa, per le parti è una corsa contro il tempo per chiudere l’affare.