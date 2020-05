Fisco al contrario, versa e non incassa

a liquidità arriva dal Fisco con rimborsi al posto di compensazioni tra crediti e debiti fiscali e con il pagamento dei crediti con le amministrazioni senza più la verifica di inadempienza sul fronte dei versamenti Iva. Nono solo. Per le compensazioni è elevata la soglia da 516 mila a 700 mila euro. E raffica di rinvii per l’entrata in vigore di disposizioni che avrebbero comportato anche soltanto adeguamenti normativi. Se ne parlerà nel 2021 per l’entrata in vigore di plastic e sugar tax. Idem per la lotteria degli scontrini e per gli adeguamenti dei registratori fiscali parlanti. Congelata anche l’avvio sperimentale dell’Iva precompilata. I lavori sono stati fissati al 2021. Mentre l’Agenzia delle entrate-riscossione ufficializza lo stop fino ad agosto del pignoramento degli stipendi e pensioni. Infine il Fisco, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia la liquidità per il rimborso del 730 provvederà direttamente facendo il sostituto d’imposta. Sono queste alcune delle principali novità fiscali presenti nella bozza del decreto rilancio atteso in consiglio dei ministri (ieri sera alle 20.30 il provvedimento è stato portato al vaglio del preconsiglio).La liquidità arriva anche dal Fisco. In considerazione del periodo emergenziale in atto, si legge nella relazione illustrativa della disposizione sui rimborsi fiscali, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare direttamente i rimborsi e non di portare in compensazione con gli eventuali debiti fiscali. Una boccata d’ossigeno che trova una disposizione simile nell’eliminazione del controllo preventivo nei crediti con la p.a. dell’esistenza di debiti fiscali, per cui risulti inadempimento, superiori ai 5 mila euro. Anche in questo caso lo sblocco degli eventuali crediti avverrà dalla data di entrata in vigore del decreto. Sul fronte compensazioni è elevato il tetto per cui si procede a sgravare il carico debitorio con il fisco a fronte di crediti elevati. La soglia è innalzata a 1 mln di euro dai 700 mila euro in vigore

fonte Italiaoggi