Fiorentina: Iachini “Ribery torna fra 45 giorni”

Iachini sorride,sta per tornare Frank Ribery…se ne parla in questomarticolo pubblicato su Ansa.it – Frank Ribery “sta recuperando” ma non tornerà in campo prima di 45 giorni: lo ha detto il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1. Il campione francese “si sta riprendendo dall’infortunio alla caviglia, è partecipe, la sua presenza è importante. Sta lavorando con la fisioterapia. Penso ci vorranno 45 giorni per rivederlo in campo”. Quanto all’assenza di Boateng, Iachini ha spiegato che il giocatore “ha preso un un duro colpo nella gara con la Spal e sta cercando di recuperare, anche lui potrà darci una mano, al di là delle scelte future della società e dello stesso Prince