Fiorentina, esonerato Montella: Iachini in pole per sostituirlo

E’stato fatale il k.o. con la Roma: un comunicato dei viola a seguito di un summit in sede solleva il tecnico campano dall’incarico. L’ex tecnico dell’Empoli favorito su Prandelli e Di Biagio per la successione,se ne scrive in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Dopo la nottata di riflessioni oggi è tempo delle decisioni. L’1-4 casalingo contro la Roma, unito al crollo delle ultime sette partite (nessuna vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte), ha convinto la proprietà viola ad agire. E poco dopo le 11 è arrivata la notizia dell’esonero di Vincenzo Montella, attraverso un comunicato in cui si sottolinea “l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta per le partite future”.Vincenzo Montella ha lasciato il centro sportivo viola poco prima di mezzogiorno senza rilasciare dichiarazioni, dopo aver ricevuto dai dirigenti presenti la comunicazione dell’esonero. Adesso inizia la ricerca del sostituto e la prima opzione porta a Beppe Iachini, ad ora in vantaggio su Prandelli e Di Biagio. Agli allenatori sondati in linea di massima dovrebbe venir proposto un contratto di sei mesi con opzione per l’anno successivo a favore del club viola. Anche perché il piano originale resta in estate dare la caccia ad un grande allenatore cui affidare il nuovo progetto viola. Tantissime le soluzioni sul tavolo, visto che il sogno Spalletti pare irrealizzabile. In pole per ora c’è Iachini, già giocatore viola dal 1989 al 1994, più lontane le piste Prandelli, Di Biagio e Ballardini. Sarà una giornata lunga a Firenze. Così come saranno vacanze di Natale diverse da quelle prospettate. La squadra oggi romperà le righe e si ritroverà il 29 per la ripresa. Con un nuovo allenatore.