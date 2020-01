Fiorentina, è fatta per Amrabat: da luglio sarà un calciatore viola

Accordo raggiunto nella notte tra il club di Commisso e l’Hellas Verona: 18 milioni più 2 di bonus in caso di qualificazione europea.Se ne parla in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Tutto fatto per il trasferimento di Amrabat alla Fiorentina. Accordo raggiunto tra il club viola e l’Hellas Verona: affare da 18 milioni più 2 di bonus in caso di qualificazione europea. L’intesa tra le società è stata trovata durante l’ultima notte di calciomerato, con il centrocampista che diventerà un giocatore della Viola a partire dal prossimo luglio. Commisso e Pradè sono riusciti a battere la concorrenza di diverse squadre che si erano interessate al marocchino, che però aveva manifestato sin da subito la volontà di trasferirsi a Firenze. Per lui è pronto un contratto da 1,5 più bonus a stagione, la firma arriverà in mattinata.