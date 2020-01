Fiorentina Atalanta, Gasperini contro cori viola, ‘Figli di p.. sono loro’

Gasperini,tecnico dell’Atalanta,risponde a tono ai cori ricevuti dai tifosi viola!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma non ho mai insultato nessuno. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano ‘figlio di p…’, sono loro i ‘figli di p…’. E’ un insulto eccessivo, un fatto di maleducazione”. E’ il duro sfogo del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in sala stampa, al termine di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia.