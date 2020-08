Fiocco rosa in casa Vorzillo: è nata Grace, figlia di papà Gianluca e mamma Luna. A darle il benvenuto anche il fratellino Leon. Auguri dalla redazione di Per Sempre Napoli di cui Gianluca, patron di Edenlandia, è stato gradito ospite, a più riprese, soprattutto durante il lock down, affrontando e apportando concreti contributi alla ripresa del mondo dell’imprenditoria.

(Foto dalla pagina fb di Gianluca Vorzillo)