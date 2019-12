Fine anno con capitone e botti….

Di Vincenzo Famiglietti

Sì, finisce bene il 2019, annus horribilis in parte per i colori azzurri, con una vittoria di rapina ma meritata contro un Sassuolo che al cospetto degli azzurri dà storicamente il meglio di sé. Di rapina perché arrivata in zona Cesarini, meritatissima in quanto, dopo un primo tempo da psicanalisi, il Napoli si è destato all’improvviso nella ripresa, ed ha collezionato tante occasioni gol, troppe sprecate per l’inguaribile imprecisione sotto porta e per un pizzico di cattiva sorte (decimo palo centrato in campionato), ma poi è arrivato il colpo del ko, cinico ed anche baciato dagli Dei del calcio, con un imprevedibile Elmas. Il Napoli non vinceva dal 20 ottobre (2 a 1 al San Paolo sul Verona) poi la lunga e fatale per il tecnico, crisi Ancelotti. Gattuso forse forse una spinta la sta dando: il Napoli del secondo tempo ha messo in campo corsa, muscoli e soprattutto tanto carattere. Ha cercato il gol dei tre punti fino all’ultimo istante, doti che con Ancelotti erano invisibili.

Dopo tante polemiche e una lunga striscia di delusioni-in campionato-il Napoli si concede un Natale e un final di anno sereno. Vincere a Reggio Emilia era fondamentale per affrontare con maggior convinzione e fiducia due settimane di relax e duro lavoro. Visto al Mapei, Gattuso sembra il tecnico giusto nel momento giusto. Il Napoli aveva bisogno non solo di un ritorno al vecchio modulo, ma soprattutto di un terapeuta, di uno che allenasse le teste, piuttosto stanche e povere di idee, reduci com’erano dalla scombiccherata gestione della famiglia Ancelotti. Che ora sorride a bocca larga in Inghilterra, manco fosse reduce dalla Coppa del Mondo.

Si ricomincia da Reggio, insomma. Il futuro del Napoli, in questa stagione, resta ancora incerto e tutto da costruire, il cantiere è aperto, ma Gattuso può far tornare il sorriso ad una squadra che si era intristita. Il capitone sarà buono.