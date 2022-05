Filmauro a Castel Volturno: le volontà di ADL

Una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco, quella fatta dal Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la cerimonia per Diego Armando Maradona presso il Palazzo San Giacomo.

A quanto sembra DeLa vuole spostare gli uffici della sua casa cinematografica Filmauro a Castel Volturno così da poter seguire meglio le vicende del Napoli in allenamento e in campo a Fuorigrotta.

Evidentemente il presidente azzurro si è reso conto della difficoltà di gestione da “remoto” e se vuole realizzare realmente gli obbiettivi Champions e Scudetto deve necessariamente trasferirsi nella città di Partenopee.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

“Ho capito una cosa molto semplice: devo spostare la Filmauro a Napoli e almeno tre volte a settimane devo stare lì un paio d’ore per intervenire laddove c’è un minimo di non-sentiment che può partire da un reparto, da un calciatore, da una situazione familiare, da un gruppo-allenamento. perché questi hanno mogli, famiglie, figli. Spalletti stesso ha una bambina di 10 anni e una moglie che vivono a Milano. Non è una situazione semplice, non sono marionette ma persone con problemi, sentimenti e famiglie. Per voi esiste solo il calcio, gli altri si portano dietro anche altro. Ci sono problemi di cui voi non vi fate mai carico, gli altri sì”.

Lo Stadio di Fuorigrotta

Nel frattempo, tra i discorsi affrontati in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, DeLa ha ribadito la volontà di voler attuare una riqualificazione dello Stadio di Fuorigrotta, non solo per gli atleti ma anche per i tifosi e per la città di Napoli, che merita visibilità e prestigio.

