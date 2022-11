Fifa vs Resto del mondo. La Germania si tappa la bocca.

Siamo al braccio di ferro.

La Fifa vieta ed ognuno cerca il suo personale modo per protestare.

La Fifa vieta la fascia OneLove ed ogni nazionale, mutilata della propria possibilità di esprimersi, cerca di far arrivare comunque il Segnale.

La protesta non puoi arrestarla. Il mare non lo contieni neppure con tutti i secchi del mondo.

Inno nazionale, foto di rito e gli 11 di Germania si portano la mano innanzi alla bocca.

Ci hanno tappato la bocca e le parole.

Questo è il messaggio dei tedeschi.

Fa rumore.

La regia tv internazionale, quella che fa capo alla Fifa, la nasconde ma in pochi istanti e su tutti gli schemi del mondo.

Vietare è sempre un errore. Gravissimo.

L’acqua cercherà sempre un varco. È un po’ come l’animale in gabbia. Non si rassegna e continua a cercare uno spiraglio nella rete.

La Fifa ha commesso un errore gravissimo. Una autorete. Nel tentativo di “rispettare” il medioevale regime Qatariota, ha prestato il fianco al clou della protesta.

I desideri impetuosi non li puoi contenere.

L’ Inghilterra si inginocchia, la Germania si tappa la bocca.

Avanti il prossimo.

Fifa vs resto del mondo.

