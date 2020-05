Fiera Ragazzi : italiano Camelozampa tra vincitori premio Bop

Annunciati nel giorno d’apertura della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, dal 4 al 7 maggio in versione online, i sei vincitori dell’ottava edizione del Bop – Bologna Prize for the Best Children’s Publisher of the Year, tra cui, per la sezione Europa, l’editore italiano Camelozampa che dal 2011 pubblica albi illustrati e romanzi, aggiunge l’Ansa.

Istituito da Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e IPA – International Publishers Association, il BOP premia per ciascuna delle sei aree del mondo gli editori che più si sono distinti per il carattere creativo, il coraggio e la qualità delle proprie scelte editoriali nell’ultimo anno.

Ecco i premiati: Per l’Africa il vincitore è African Bureau Stories, Ghana, specializzata in libri per ragazzi realizzati da autori e illustratori africani (www.africanbureau.com).

Per l’Asia è Jieli Publishing House, Cina, casa editrice fondata nel 1990 e specializzata in libri per bambini e ragazzi (www.jielibj.com). Per l’Europa è Camelozampa, fondata nel 2011, casa editrice che pubblica albi illustrati e romanzi fonte di ispirazione nella ricerca della felicità, la comprensione delle diversità, la consapevolezza di sé. Tra i punti di forza della casa editrice, la riscoperta di capolavori internazionali (www.camelozampa.com). Per il Nord America premiato Les 400 coups, Canada, che celebra quest’anno i suoi 25 anni di attività e offre una vasta gamma di albi illustrati non convenzionali (www.editions400coups.com). Per il Centro e Sud America è il Messico a vincere con Alboroto Ediciones, casa editrice che offre ai giovani lettori libri di qualità, spesso incentrati su temi sociali e di attualità (www.alborotoediciones.com). Per l’Oceania è Windy Hollow Books, Australia, che pubblica albi illustrati di qualità da 14 anni, lavorando con autori e illustratori australiani.