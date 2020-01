Ferrero, Samp in vendita per salvare le aziende in crisi

Ferrero nei guai!Una parte consistente della holding di famiglia del presidente blucerchiato è in difficoltà: la strategia è quella di vendere il ramo sano, cioè il club.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Samp in vendita, ma non da ieri. La verità è che da tempo una parte consistente della holding di famiglia del presidente blucerchiato è in difficoltà. Il ramo cinematografico (romano) della galassia Ferrero e una società padovana del medesimo gruppo. La prima con un’esposizione pesante, superiore ai cento milioni, ma entrambe senza alcun contatto, né debiti, né incroci con la Sampdoria, se non per il fatto di essere riferite al medesimo soggetto. Di qui il ricorso al tribunale di Roma per l’ammissione (nella capitale) alla procedura di concordato preventivo, anche se gran parte di queste cifre sono riferite a meri accordi contrattuali e ad un’esposizione con l’erario.Di qui, ovviamente, la soluzione più semplice è quella di vendere il ramo più sano, cioè la Sampdoria. A differenza della trattativa infinita (e infruttuosa) dell’anno scorso, durata quasi dieci mesi, ma che poi non aveva portato al passaggio delle quote a due tycoon americani che avevano Gianluca Vialli come riferimento, stavolta l’intera documentazione a favore degli eventuali compratori è già pronta. E, presumibilmente, i tempi dell’ipotetica vendita saranno più brevi. Anche se, ovviamente, in attesa di trovare il soggetto veramente interessato al club di Corte Lambruschini, dovranno passare almeno alcune settimane, o qualche mese.