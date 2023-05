Ferrari oppure Olivetti. Chi è De Laurentiis?

“Aurelio De Laurentiis è cambiato sul lavoro. Ha capito tante cose”. Così l’ex dg del Napoli Fassone.

Aurelio ha vinto. Dopo 33 anni a Napoli torna il titolo nazionale.

Lo scudetto.

Aurelio, la sua azienda, la ssc Napoli ha vinto il campionato 2023.

18 anni. Cose buone, cose meno. Allenatori e direttori. Così come le cose, alcuni buoni, ottimi, alcuni meteore.

Non è assolutamente semplice lavorare col presidente.

Neofita del Pallone, ora, può dirsi uomo esperto.

Azienda solida, presidente solido.

Per quelli che hanno studiato storia e strategia del lavoro, De Laurentiis ricorda Enzo Ferrari.

Di lui, del suo modo di far azienda, si diceva fosse burbero e capriccioso ma profondamente capace. Padrone.

Anni di pre e post guerra. Una Italia da costruire e lanciare nel mondo. Poco è cambiato a pensarci bene. Enzo Ferrari, lontano dal modello empatico e sognante di Adriano Olivetti. Amalgamare manager ed operai. Farli conoscere e partecipare al percorso formativo aziendale.

Uomini diversi a confronto, modelli di imprenditori a confronto.

Ed il tifoso?

Il tifoso è chiamato anch’egli ad una scelta.

Un modello.

Ferrari oppure Olivetti?

