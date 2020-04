Feltri e razzismo contro i meridionali, anche i consiglieri comunali dei Verdi presentano denuncia

Le gravi affermazioni del giornalista Vittorio Feltri contro i meridionali, espresse durante il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4 (“credo che in molti casi i meridionali siano inferiori”), hanno generato reazioni a ogni livello, dall’Ordine dei giornalisti, che sta valutando anche il danno d’immagine, al mondo della cultura e della politica. I consiglieri comunali dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini hanno dato mandato agli avvocati Rosario e Sara Iervolino per depositare presso la procura di Napoli denuncia contro il giornalista Feltri. “Riteniamo le parole rivolte alla popolazione napoletana e meridionale razziste e gravemente ingiuriose – dicono i consiglieri -. Provvederemo inoltre a depositare analoga segnalazione presso l’Ordine dei giornalisti affinché si valutino le dovute sanzioni disciplinari”.