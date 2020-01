“Federico Chiesa primo colpo di Totti da procuratore”

Totti anche da procuratore e’ il re….Federico Chiesae Sebastiano Esposito(Inter),i suoi nuovi “figliocci”.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Qualche hanno fa aveva dichiarato di voler diventare il Totti della Fiorentina, adesso Federico Chiesa dopo mesi turbolenti legati al suo contratto e al suo futuro potrebbe farsi aiutare proprio dall’ex numero dieci della Roma. Francesco Totti, che sta per cominciare la sua nuova avventura nel calcio aprendo un’agenzia scouting, avrebbe messo a segno un altro grande colpo: secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, la bandiera della Roma sarebbe pronta a prendere nella sua scuderia il talento della Fiorentina. Un colpo messo a segno in gran segreto, dopo la firma di Sebastiano Esposito.Federico Chiesa, assistito al momento dal padre Enrico, potrebbe quindi essere il primo big ad entrare nell’agenzia di Totti che a Dazn aveva dichiarato: “Non farò il procuratore, ormai quella è una parola passata. Farei lo scouting: perlustrerei per scoprire qualche giovane promettente”