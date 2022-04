Fedele: “Il vincitore è solo De Laurentiis. Il futuro del Napoli è tetro!”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, per commentare le ultime vicende in casa Napoli

“De Laurentiis intervento tardivo? Sentiva la puzza di fumo, ma non vedeva le fiamme. Purtroppo non ascolta nessuno. Lo apprezzo perché sai fare i conti, ma è convinto di avere sempre il rimedio. Scudetto? C’è un solo vincitore: De Laurentiis.

Il sogno scudetto sembrava si potesse raggiungere per la pochezza altrui. L’Inter in 7 partite ha fatto 7 punti e questo rende l’idea del campionato. La stessa Juve è la peggiore degli ultimi tempi, ma ciò nonostante ha recuperato tanti punti sul Napoli.

E’ da parecchio che il Napoli è in crisi atletica, ma nessuno lo ha mai evidenziato. Tranne a Bergamo in cui è sembrato in palla, nella gara contro l’Atalanta, già con la Lazio ho visto un Napoli non al top fisicamente. il Napoli è sulle gambe da parecchio.

Chi gioca dal basso fa meno gol. Il concetto è: non esiste fare solo passaggi o tirare sempre avanti. E’ stato dimostrato che partendo dal basso, con passaggi stucchevoli, si arriva ad una realizzazione inferiore.

Finalmente la settimana tipo? Noi abbiamo la cultura dell’alibi. Dobbiamo essere equilibrati e i limiti del Napoli si sapevano e si sono visti. Si è raggiunta la Champions e il vincitore è De Laurentiis che prenderà i soldi della Champions, ma il futuro del Napoli è tetro.

Il Napoli ha bisogno di gente di calcio che abbia potere decisionale. I portieri non sono sono quelli che parano 27 gol e 3 ne perdono, i portieri sono quelli che comandano”.

