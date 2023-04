Fedele: “Ecco la ricetta per battere il Milan”

Enrico Fedele, dirigente ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

«Sono arrabbiato per la sconfitta di Milano: il Napoli ha giocato bene nei primi 15’ e negli ultimi 20’ con grande orgoglio. Per me però non si può prendere quel gol, uguale a quello subito a Napoli. Vuol dire non capire niente di come affrontare il Milan e non adeguarsi alle situazioni. Offrire quegli spazi a me da’ noia, il Napoli è più forte dei rossoneri. La ricetta per battere il Milan? Osimhen anche al 50% influisce positivamente sul gioco del Napoli. Agli azzurri è mancata la cazzimma, ad esempio Mario Rui avrebbe dovuto intervenire con un fallo tattico sul giocatore rossonero per impedire il gol del Milan. Non è nel DNA del Napoli, ed è un difetto. E anche Rrhamani avrebbe dovuto uscire prima su Diaz. L’errore di Meret sulla rete di Bennacer? E’ un errore di posizione, avrebbe dovuto stare con il piede destro all’altezza del palo su una situazione di gioco del genere, ma è stato anche sfortunato. Querelle tifo organizzato/De Laurentiis? Il presidente è così, nel bene e nel male, ma bisogna riconoscere che prevalgono gli aspetti positivi su quelli negativi. Non sono stato d’accordo sull’uscita di Spalletti su questo argomento: ognuno faccia il proprio mestiere…».

