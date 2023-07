Fedele: “De Laurentiis ha fatto chi figli e chi figliastri”

Dimaro è di pertinenza “Aureliana”.

Guai a riempire il palco, guai a privare del microfono il presidente.

Oggi Dimaro è praticamente napoletana ed il presidente sembra aver lanciato una Opa sul Trentino.

Il solito istrione.

Un mix tra Massimo Ranieri e Charles Aznavour.

Il pifferaio magico per chi ama le metafore fiabesche.

“Non ascoltate i media”. Aveva esordito così il presidente alla presentazione della squadra, poco prima di annunciare il rinnovo di Di Lorenzo. Dichiarazioni che avvengono dopo la

brusca e stucchevole rottura con l’emittente radiofonica ufficiale, Radio Kiss Kiss.

La chiosa finale con la cancellazione della conferenza stampa di Garcia ed il privilegio concesso ad alcune emittenti su altre.

I siti web dedicati, lasciati “fuori dalla porta”.

Nulla di cui stupirsi.

Lo stile De Laurentiis in principio d’estate. A Dimaro va sempre in scena il produttore – attore.

Il ritiro napoletano parla sempre molto poco di pallone. Privilegia il “chiasso”.

Ma non le manda di certo a dire Enrico Fedele, che a Radio Marte sottolinea come il De Laurentiis abbia “mancato di rispetto a tutta la categoria dei giornalisti” con le sue dichiarazioni e “fatto chi figli e chi figliastri” in occasione della conferenza di Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati