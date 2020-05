Fede al “Roma”: «Mafiosi scarcerati e a me non danno 5 giorni per vedere mia moglie e mia figlia»

«I mafiosi sono gente perbene, il delinquente comune evidentemente sono io». In un’intervista al “Roma” Emilio Fede, 89 anni a giugno, parla dalla sua casa milanese: ha finito i domiciliari e sta per iniziare i quattro anni di servizi sociali decisi per lui dal tribunale. Lui non fa polemica su questo, ma sulla mancata risposta, finora, al breve permesso che ha chiesto: «Ho rispettato gli arresti, mi faccia dire questo perché io sono un garantista fottuto. Dico solo che i mafiosi sono gente perbene rispetto a me che sono evidentemente un delinquente comune». Fede si dice «incazzatissimo e mortificato. Chiedo solo cinque giorni: vado ad Arezzo da mia figlia e da mio nipote e a Napoli da mia moglie che non vedo da sette mesi».fonte Il Roma