Fazio provoca, ma De Luca lo ha steso senza pietà

La classe non è acqua. De Luca ha classe, poco da dire. Puoi non condividere le sue idee, ma non è possibile non apprezzare certe doti. Ieri sera ennesimo show da Fazio. E dire che giocava fuori casa. Chi lo accusa di essere bravo solo quando parla da solo (il vecchio comizio) deve essersi ricreduto. Fazio, abile conduttore, gli aveva teso la trappola. Con una accurata ricerca di spezzoni di filmato in cui De Luca eccedeva. Come ad esempio la storia del “carabinieri coi lanciafiamme alle feste di laurea”. Poi la stoccata, la storia dell’apprezzamento di Naomi Champbell.

Don Vincenzo ha ascoltato, senza ribattere, poi la stoccata del “fratacchione”. E Fazio ha vacillato, colpito al mento. Il tentativo di far passare De Luca come una specie di clown è fallita su tutti i fronti. Fazio ha fatto attenzione a fare domande più o meno inutili. Capito l’andazzo De Luca lo ha stoppato. Ha detto senza che nessuno glielo chiedesse quello che gli interessava dire. Ossia dei soldi che la regione ha messo sin qui sul piatto, e tutto il resto.

2-0, palla al centro. Un trionfo in trasferta. Anche il Governatore della Calabria, la donna del momento, al suo confronto è passata in secondo piano. La verità è una sola: in questa emergenza due figure sono emerse su tutti: De Luca e Zaia. Politici veri, anche se su schieramenti opposti. Il campano ha una cosa in più: la furbizia e la battura fulminante tipica della nostra terra. Al confronto il lombardo Fontana sembra (absit iniura verbis, per entrambi ovviamente!) Naldi nei giorni del fallimento del Napoli…