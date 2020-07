Fase 3, Venanzoni (La Città): “Assembramenti e mascherine, non abbassare la guardia”

Assembramenti e mascherine, dichiarazione di Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli “La Città”:

“Leggo di assembramenti un po’ dovunque, in città e in provincia, nella regione e per circostanze diverse: feste, movida, trasferimenti verso le mete turistiche, verso le nostre belle isole. E ancora di gente che non ricorre più alla mascherina per proteggersi e proteggerci dal coronavirus. Due modi di fare, comportamentali, che se non messi in pratica nel modo giusto possono concorrere al suo ritorno. In questa fase di rilancio, di ripresa, di tutto, in particolare della vita sociale, dell’economia l’importante è non abbassare la guardia che, poi, significa affrontare questa coda dell’emergenza Covid con il buon senso, e in dose massiccia se vogliamo il nostro bene, quello delle nostre famiglie, di quanti ci circondano. Parliamo di coda ma la pandemia ci circonda ancora e di questo dobbiamo prendere coscienza. I dati che provengono dal mondo intero ci dicono che in alcune nazioni, anche vicine a noi, il Covid-19 è ancora molto aggressivo. Non così nelle nostre regioni, e in particolare in Campania ma ci invitano anche a proseguire a comportarci con prudenza, a rispettare quello che ci indica il protocollo di sicurezza. Invece, ho potuto notare e lo osservo ancora che molte persone ritengono che il peggio sia passato e che la pandemia sia solo un brutto, drammatico, e per alcuni, tragico ricordo.Sarebbe bello mettersi tutto alle spalle ma è necessario fare attenzione. Basta davvero poco: indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Lo ripetiamo ancora una volta: Non abbassiamo la guardia e su questo devono vigilare le istituzioni locali e regionali, le forze dell’ordine: Napoli, la provincia e la Campania intera sono tra quelle che meglio hanno risposto all’emergenza. E allora si prosegua lungo questa strada”.