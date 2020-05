Fase 3, lavoro in campagna: guide, impiegati e baristi i nuovi zappatori

Secondo informati commentatori andare a zappare la terra non farebbe per gli italiani. A quanto sembra però, come riferiscono i media, invece, negli ultimi giorni c’è stata una bella risposta a chi sosteneva che gli italiani non amavano trasformarsi in braccianti agricoli. Certo, in un periodo come questo, nella Fase 3 la domanda risponde anche ad un’esigenza fondamentale; quella di mettere il piatto a tavola… ma poi alla fine a qualcuno non sembrerà una scelta forzata. Per lavorare i campi, si sono messi in fila in 24 mila aspiranti agricoltori: baristi, guide, impiegati. Questi i dati: 12mila iscritti su 17mila nel portale della Confagricoltura, Agrijob; 9.500 su diecimila in quello di Coldiretti, Jobbing Country; altri duemila su 2.500 in quello della Cia, partito solo il 24 aprile. “Andiam andiam andiamo a lavorar…” potrebbe essere lo slogan del post Covid 19.